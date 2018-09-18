في أول تعليق له على الجدل الذي أثير مؤخرًا حول استقباله طائرة خاصة، من أمير قطر، تميم بن حمد، تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن هذه الطائرة قُدمت له كهدية، دون دفع مقابل لها.

وأوضح «أردوغان»، في تصريحات صحفية أثناء عودته من أذربيجان، مساء الاثنين، أن قطر كانت تنوي بيع هذه الطائرة بمبلغ 500 مليون دولار، وعندما سمع أمير قطر باهتمام تركيا بها قرر أن يقدمها له كهدية، مؤكدًا أن الطائرة ليست ملكًا له بل للدولة.

وأعلن عن اعتزامه مقاضاة الذي روجوا بأنه قام بشراء هذه الطائرة لنفسه، قائلًا: «من روجوا لذلك سيمضون حياتهم في المحاكم زاحفين».

ووجهت المعارضة التركية، خلال الأيام الماضية، انتقادات لاذعة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان؛ بسبب قبوله طائرة فاخرة من طراز «بيونغ 747»، تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، حيث وجهت له اتهامات بإهدار أموال الدولة في الوقت الذي تعاني فيه تركيا من أزمة اقتصادية حادة.