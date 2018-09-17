5 أشياء يمكنك إعادة تدويرها لأطفالك مع بداية العام الدراسي

6 أيام تفصلنا عن موعد بدء الموسم الدراسي، وإلى حينها يستمر الآباء والأمهات في شراء كل ما يحتاجونه أطفالهم من مستلزمات دراسية، سواء حقائب، أدوات للكتابة، أزياء مدرسية، ولوازم أخرى كثيرة يستخدمها الأطفال في حياتهم اليومية، وشراء الجديد منها يكلف الكثير خاصة مع ارتفاع أسعار المنتجات الذي صاحب إجراءات الإصلاح الاقتصادي.



لذلك نستعرض في هذا التقرير عدة أشياء يمكنك عزيزتي الأم إعادة تدويرها من أجل أطفالك، لجعلهم يتمتعون بعام دراسي سعيد، دون تكلفة باهظة:



1- «الجينز»



في أحيان كثيرة، يتبقى من أعضاء الأسرة أزياء مستهلكة ولم تعد تصلح لمزيد من الاستخدام، هذه ثروة يمكنك استغلالها في صنع أشياء جديدة لمنزلك وأطفالك، من بينها «الجينز»، الذي بإعادة تدويره تصنعين أنواع وأشكال متعددة من الحقائب سواء كانت مدرسية لأبنائك أو كلاسيكية لاستخدامك الشخصي.



يمكنك أيضًا استغلال قطع «الجينز» المتهالكة في صنع قبعات للوقاية من الشمس، أو أشكال مختلفة من «الشباشب» للمنزل، أو استخدامه في تزيين أشياء أخرى بليت من كثرة الاستخدام إضافة إلى صناعة الدمى، أو تغليف كشاكيل الأطفال بشكل يتيح للطفل الاحتفاظ بأدواته الدراسية داخل غلاف الكشكول.



2- «علب الألبان»



شرب اللبن له فوائد كثيرة على صحة الإنسان، خاصة في مراحل النمو حيث يعزز صحة العظام والأسنان لاحتوائه على الكالسيوم، لكنه لا يقتصر على ذلك فقط، فيمكننا الاستفادة بالعبوات البلاستيكية الخاصة به أيضًا بعد انتهاء المحتوى، من خلال تنظيفها وتغليفها وتخصيصها لحفظ الحلوى لأطفالك، أو تحويلها إلى حصالات لجمع الأموال بها.



3- «الزجاجات البلاستيكية»



لا تلقي زجاجات المياه المعدنية البلاستيكية بمختلف أحجامها بعد انتهائها، فهذه أيضًا تندرج تحت قائمة الثروات التي يمكنك من خلال إعادة تدويرها صناعة أشياء كثيرة تستخدمها أسرتك يوميًا، منها «مقلمة مكتب» لأطفالك لحفظ الأقلام والأدوات المدرسية الأخرى، أو وعاء لحفظ فرش الأسنان، وذلك من خلال الأحجام الصغيرة.



تستطيعين أيضًا إعادة تدوير الزجاجات من الحجم الكبير، بعد قص الجزء الأعلى منها وتلوينها وتخصيصها كوعاء لحفظ ألعاب أطفالك، أو وضعها كسلال للقمامة بمختلف أنحاء المنزل، كما يمكنك استخدامها في المطبخ أيضًا.



4- «الكتب الخارجية»



يمكنك التخلي عن شراء كتب دراسية خارجية جديدة لأطفالك هذا العام، والاتفاق مع أسرة أخرى على الاستعانة بكتب أبنائهم القديمة، لذلك أحرصي على نظافة الكتب واستخدام الرصاص، لإعادة تبادلها مع أسر أخرى بعد انتهاء الدراسة.. بهذه الطريقة لن تتكبدي عناء شراء كتب جديدة كل عام، وستوفرين الكثير لكي ولأسر أخرى.



5- «اللانش بوكس»



مع بداية الدراسة، تحرص أغلب الأمهات على شراء حقائب طعام مدرسية جديدة لأطفالها، في محاولة لتفادي انزعاج أبنائهن من استخدام القديمة، لكن عزيزتي يمكنك تلافي غضب أطفالك بإعادة تدوير الحقيبة القديمة من خلال تلوينها أو تغليفها بملصقات لأشخاص كرتونية يحبونها أطفالك، أو إضافة إليها بعض الرسومات.