45 دقيقة مع أشباح محطة «الدويش» بلندن

استعرضت صحيفة «Mirror» البريطانية، جولة أجرتها المحررة إيما جونز، في محطة مترو «الدويش»، المعروفة رسميًا بـ«ستراند»، بوسط لندن، المهجورة منذ 40 عامًا، بعدما شيعت عنها أخبار مثيرة باحتوائها على أشباح، ورصد البعض مرور ظلال غريبة تمر حولهم خلال تواجدهم بها.



اصطحبت «جونز»، في جولتها اثنين من مطاردي الأشباح وهما؛ نيك جروف، كاترينا ويدمان، اللذان قضيا ما يزيد على 14 عامًا، في منازل وصفتها بأنها مسكونة بالولايات المتحدة الأمريكية.



وكانت محطة «الدويش»، قد افتتحت في 1907، لكنها لم تكن كبيرة، حيث لا يوجد بها سوى اثنين من الممرات واثنين من الأرصفة لنقل الركاب من وإلى المسرح الشعبي، ومسرح «ستراند» الملكي، كما استخدمت خلال الحرب العالمية الثانية، كمأوى من الغارات الجوية وتتسع لـ2500 شخص.



ويذكر أن المحطة التي تضم عدة محتويات أثرية من قصر بكنجهام، ومتحفي «فيكتوريا وألبرت» و«رخام إلجين»، بُنيت أسفل موقع شهد أحداثًا مرعبة، في عام 1830، حيث كان هناك رجلًا يتقاضى أجرًا من الناس لدفن موتاهم في إحدى الكنائس المحلية، لكنه كان يلقي بالجثث في حفرة عمقها 6 أقدام، وعرضها 60 قدمًا، وبعد مرور 20 عامًا، وباستمرار شكاوى المصلين بتلك الكنسية من وجود روائح كريهة وتطاير حشرات غريبة حولهم، تم اكتشاف 12 ألف جثة.



وتواردت أقاويل عن بعض عمال ورجال أمن الموقع إنهم قد رأوا أشباحًا هناك، حتى إن بعض الناس ادعوا رؤيتهم نجمة مسرح «ستراند» الملكي البريطاني، فرانسيس ماريا كيلي، تتحرك في الأجواء مرتدية أزياء مسرحية، بالرغم من وفاتها قبل ذلك تحديدًا في عام 1882، معللين ذلك بأن روحها سكنت المحطة بعد إغلاق المسرح وإنهاء مسيرتها الفنية.



وقال آخرون إنهم شاهدوا أحد العمال بالمحطة، بعد وفاته يتجول على أحد المسارات مرتديًا زيًا عسكريًا، وذلك عقب رحيله عن العالم إثر حادث، بينما ذكر البعض الآخر أنهم يسمعون في بعض الأحيان أصوات أوبرالية مرتفعة، ويلاحظون وجود روائح نفاذة ودخان سجائر.



وحكت المحررة كواليس جولتها داخل المحطة، قائلة: «لقد قابلت «نيك» و«كاترينا» خارج محطة المترو، وكانا محملان بكاميرات وأدوات للاتصال بالموتى، تستخدم تردد الراديو لالتقاط أصوات الأشباح، والتي سمعا من خلالها محادثة دارت لمدة ساعة بين اثنين من الأشباح».



وأوضحت أن ظاهرة الصوت الإلكترونية، تأسست في السبعينيات بعد اكتشاف الباحثون رسائل سرية عصبية عند التقاط ضوضاء ثابتة وضوضاء خلفية أخرى، متابعة أنه في كثير من الأحيان لا يمكن سماع تلك الأصوات إلا إذا تباطأت، لكن تكون واضحة في بعض الحالات.



ونزل ثلاثتهم عبر 193 سلمة لأسفل المحطة التي اتسمت أجوائها بالبرود، ليجدوا الأبواب هناك مفتوحة على مصرعيها والغبار يملأ المكان لدرجة تخفي المقاعد، والتي بالرغم من إغلاقها في أعقاب الحرب بفترة قصيرة، إلا أنه ما زالت البوسترات الترويجية عن الجهود التي بذلت في الحرب معلقة على جدرانها، إضافة إلى بعض الدعوات التي وجهت للنساء لإعادة تدوير ملابسهن مرة أخرى.



وبينما كان مطاردا الأشباح منهمكان في تشغيل الجهاز الذي كان بحوزتهما سمعوا صوتًا مرتفعًا للغاية مخاطبًا إياهم «أهلًا».



وعلى جانب آخر، سمعوا صوتًا نسائيًا هامسًا، وصفته بأنه كان مهذبًا ولطيفًا، سألوها عما إذا كان بإمكانها الحديث معهم، فردت قائلة بإنها ممثلة، وحاول «نيك» أن يشرح لها أنها لو كانت تستخدم من طاقة البشر للتواصل معهم، فهي ليست بحاجة لذلك حيث يمكنهم سماعها من خلال الماكينة التي بحوزتهم.



شعر مطاردا الأشباح، بالسعادة لالتقاط مثل هذه الأصوات الواضحة لاعتقادهما أن الأشباح قد تكون قادرة على إظهارها للبشر، بينما أحست المحررة بتحرك الهواء، كما لو كان شخص ما قد مر من جانبها، وتفاجئوا بأن تلك الأرواح تعرف شخصياتهم ويذكرون أسمائهم في حوارهم.



وبعد حوالي 45 دقيقة من التقاطهم أصوات غريبة وكلمات غير منطقية عبر أداتهم، اختفت الأصوات واستعد الثلاثة للرحيل والعودة إلى أشعة الشمس الساطعة في شوارع لندن مرة أخرى، لتنهي المحررة بذلك روايتها حول هذه المغامرة العجيبة داخل محطة مترو «الدويش» المهجورة.