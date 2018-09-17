«الري» تحذر من إلقاء القمامة ومخلفات البناء في الترع والمصارف

أعلن رئيس هيئة الصرف بوزارة الري، السيد شلبي، السيطرة على انسداد ماسورة كوبري على مصرف أرمنت الرئيسي بمحافظة قنا، بعد 48 ساعة عملت خلالها أجهزة الوزارة على إزالة أسباب الانسداد.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، يسري خفاجي، إن أسباب الانسداد تمثلت في وجود قمامة وترسيبات ومخلفات صلبة وناتج هدم مباني داخل المواسير.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أمس: وهو الأمر الذي يدعو إلى ضرورة التصدى لظاهرة إلقاء القمامة ومخلفات البناء وغيرها في المجاري المائية المكشوفة والمغلقة وتشديد الرقابة وتوعية المواطنين بسلبيات هذا الأمر، الذي يترتب عليه ارتفاع مناسيب المياه بها.