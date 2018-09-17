لجنة الانضباط السعودية تصدر خمسة قرارات رادعة لأندية ولاعبين

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم خمس قرارات جديدة عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية من منافسات دوري المحترفين.

وألزم نادي الهلال بدفع غرامة قدرها عشرة آلاف ريال بسبب تأخر مسئوليه 10 دقائق عن الموعد المحدد لتسليم القوائم لمراقب المباراة، وذلك في مباراته مع نادي الرائد.

كما تم إلزام نادي الاتحاد بدفع غرامة قدرها 30 الف ريال بسبب القاء الجماهير عبوتي ماء خلف مقاعد بدلاء فريقهم خلال الشوط الثاني من المباراة أمام القادسية.

وتعرض لاعب النادي الأهلي ألكسيس روانو للإيقاف، لمباراة واحدة إلى جانب مباراة الايقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة قدرها عشرة الاف ريال، لاستخدامه القوة المفرطة تجاه لاعب بالفريق المنافس خلال المباراة أمام أحد.

وألزم لاعب نادي الفيصلي أحمد الكسار بدفع غرامة قدرها 20 الف ريال لتواجده في غرف ملابس اللاعبين قبل المباراة، وخلال الشوط الثاني دون تسجيل اسمه في كشف أسماء اللاعبين، وذلك في مباراة فريقه ضد نادي النصر.

وأخيرا، تم إلزام عضو مجلس إدارة نادي الشباب تركي المعجل بدفع غرامة قدرها 20 الف ريال نتيجة دخوله إلى مضمار الملعب بعد المباراة للاحتفال مع اللاعبين في مباراة فريقه مع الفيحاء.