قال السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تحارب الإرهاب بمفردها، موضحًا أنه ينبغي تسجيل النجاحات العديدة والمتواصلة لأفراد الجيش والشرطة في هذا الإطار.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مصر النهارده»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، أمس الأحد، أنه رغم وقوفها بمفردها في محاربة الإرهاب، فقد حققت مصر نجاحًا كبيرًا في هذا الشأن، متابعًا: «سنستمر في محاربة الإرهاب بمفردنا وسننتصر».



وأشار إلى وجود ازدواجية لدى مواقف دول العالم، بشأن تعريف الإرهاب، وتحديد الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى لعب قطر وتركيا دورًا كبيرًا في هذا الشأن على وجه الخصوص.



وتابع: «في أغسطس 2016 القطريون والأتراك أقنعوا جبهة النصرة بتغيير اسمها إلى جبهة فتح الشام»، مستطردًا أن مثل هذه الممارسات تتم من أجل محاولة أنقاذ الجماعات الإرهابية.



