ماهر يعلن قائمة سموحة لمباراة الزمالك

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أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق سموحة عن قائمة لاعبيه لمباراة الزمالك التي ستقام على ستاد الجيش ببرج العرب غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة سموحة كالآتي:

حراس المرمي: محمد أبوجبل، عصام ثروت

خط الدفاع: محمود معاذ، أسامة إبراهيم، رجب نبيل، السيد فريد، محمود منصور، محمود عزت، امير عابد، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: محمود سيد، إسلام صلاح، أحمد نبيل مانجا، أحمد حمص، أوميد أوكري، شريف رضا، محمد كناريا.

خط الهجوم: محمد حمدي زكي، بينسون شيلونجو، حسام حسن، ديريك نسيبامبي.

يدخل سموحة المباراة في رصيده 9 نقاط في المركز السابع، بينما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.