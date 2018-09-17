قال الدكتور خالد حسنين، رئيس العناية المركزية لمستشفى دار الهلال، إن المستشفى استقبلت قبل أكثر من شهر طفلًا بعمر 11 أو 12 عامًا لتلقي الرعاية الطبية، إلا أن المستشفى غير قادرة على التوصل لأهله.

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن الطفل فاقد القدرة على النطق ويعاني من ضعف في الجهة اليسرى، إلا أنه في درجة إدراك كاملة وفي حالة وعي ممتازة بعد تعافيه، ويتواصل من خلال الإشارة، متابعًا: «هو ليس متعلم، ومن خلال الإشارة عرفنا أنه ليس من القاهرة ولا ندري كيف وصل إليها وما إذا كان قد أصيب في حادث سيارة مثلا».

وأوضح أن المستشفى قررت اللجوء إلى وسائل الإعلام، لأن أسرته لن تتمكن من الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت أسرة بسيطة، وذلك بعد عدم تعرف أي من الأسر التي فقدت أطفالها عليه، معتبرًا أن أولى خطوات العلاج، هي التوصل لأسرته لرعايته خلال تلقيه العلاج.

وأكد أن المستشفى لن تُخرج الطفل حتى لو استمر فيها لمدة أشهر، إلا أنه يحتاج لمرافق يوفر له الرعاية اللصيقة بعد إخراجه من غرفة العناية المركزة.