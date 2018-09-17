«الوزراء»: الحكومة أنفقت 100 مليار جنيه على مشروعات الإسكان الاجتماعي

قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن الحكومة أنفقت 100 مليار جنيه لإنشاء 600 ألف وحدة سكنية في مشروعات الإسكان الاجتماعي، موضحًا أن أولوية الحصول على الدعم الكامل في الوحدات الجديدة لمحدودي الدخل عن أصحاب الدخل المتوسط.



وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه تم إنشاء مناطق سكنية بديلة عن المناطق العشوائية، مجهزة بالكامل بكافة المرافق، بالإضافة إلى توافر الخدمات المختلفة كالمدارس والحضانات والمستشفيات والملاعب، موضحًا أنه تم إنفاق 20 مليار جنيه لتطوير الأماكن غير الآمنة.



وتابع: «هناك دعم كامل لمحدودي الدخل في الحصول على الوحدات عن متوسطي الدخل، ونوصل الخدمة للأغنياء والقادرين بسعرها الحقيقي دون دعم أو مساندة»، مشيرًا إلى تسليم 300 ألف وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي، ويتم تسليم باقي الوحدات تباعًا.



ولفت إلى طرح 100 ألف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة بالمدن الجديدة، مثل مدينة 6 أكتوبر الجديدة، والعاشر من رمضان، وبدر، و15 مايو، معقبًا: «مستمرين في بناء الوحدات السكنية لمحدودي الدخل ولن نتوقف في ضح الاستثمارات في هذه المشرعات».



