تعافي أسعار المساكن في بريطانيا خلال سبتمبر الحالي

أظهر تقرير لموقع "رايت موف" العقاري على الإنترنت، نُشر اليوم الاثنين، تحسن أسعار المساكن في بريطانيا خلال سبتمبر الحالي، بعد تراجعها في أغسطس الماضي.

وارتفع متوسط السعر المطلوب للمساكن في بريطانيا خلال الشهر الحالي بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر الماضي، وذلك بعد تراجع بنسبة 2.3% شهريا في أغسطس الماضي.

في الوقت نفسه، أظهر تقرير صادر عن مؤسسة "أكاداتا" ارتفاع الأسعار بنسبة 0.1% خلال أغسطس الماضي، شهريا وبنسبة 1.8% سنويا.

وقال "أوليفر بلاك" المدير الإداري في شركة الوساطة العقارية "يور موف أند ريدز رينز"، إنه "حتى في لندن حيث تم تسجيل زيادة في متوسط الأسعار، فإن أغلب المساكن في أغلب الأحياء مازالت أرخص من حيث القيمة الحقيقة، مقارنة بأسعارها في مثل هذا الوقت من العام الماضي".

وبلغ متوسط سعر المنزل في إنجلترا وويلز 303199 جنيه إسترليني خلال أغسطس الماضي، بزيادة قدرها 5300 جنيه إسترليني عن متوسط السعر في الشهر نفسه من العام الماضي بحسب بيانات "أكاداتا".

وكان محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني، قد حذر في الأسبوع الماضي من احتمال تراجع أسعار العقارات في بريطانيا بنسبة تصل إلى 35% إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق لتنظيم العلاقة بين الجانبين.