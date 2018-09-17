غادة عبد الرازق: أديت الأدوار المنحرفة في السينما لأنها موجودة في الواقع

عبرت الفنانة غادة عبد الرازق، عن استغرابها من رغبة الفنانين في مصر لأداء أدوار الشخصيات الطيبة، معقبة: «محدش عايز يعمل دور الشرير، كله عايز يطلع طيب، أمال مين هيعمل دور المنحرف؟ يبقى نبطل بقى ونقعد».



وأضافت «عبد الرازق»، خلال لقائها مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مع الإعلامي عمرو أديب، مساء الأحد، أنها تقنع نفسها بأداء الأدوار الشريرة أو «المنحرفة» وفقًا لوصفها، لأنها تراهم كثيرًا في الحياة، مستطردة أنها سبق لها الجلوس مع ما أسمتهن «المنحرفات».



وأوضحت أن الفنانة الراحلة فاتن حمامة لجأت، على عكس طبيعة ما هو معروف عنها، إلى أداء أدوار شريرة، كما في فيلم «لا أنام»، متابعة: «أنا بقول إنها عملت الدور عشان حست إنها عملت أدوار طيبة كتير جدًا، وحست إن الناس عايزة تشوفها في شكل تاني».