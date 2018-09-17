رئيس الأركان يبحث مع قائد القوات البرية الأمريكية التعاون العسكري

التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم، بالفريق مايكل جاريت قائد القوات البرية بالقيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له.

وتباحث الطرفان، أوجه التعاون العسكري المشترك، والذي كلل في الفترة الأخيرة بتدريبات «النجم الساطع 2018»، الجاري تنفيذها بقاعدة محمد نجيب العسكرية، بمشاركة قوات مصرية وأمريكية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وتبادل اللقاء الرؤى حول تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، والجهود الإقليمية والدولية الرامية للقضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأعرب الفريق محمد فريد، عن تطلعه أن تشهد المرحلة المستقبلية مزيدًا من التعاون، وخاصة في مجال التدريبات المشتركة، بما يعزز من القدرات القتالية، وتبادل الخبرات بين البلدين، وكذلك التعاون في مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه أكد قائد القوات البرية بالقيادة المركزية الأمريكية، حرص بلاده على عمق العلاقات بين البلدين، والتي تتمثل في العديد من المجالات، ومنها تدريبات "النجم الساطع" التي تهدف إلى تبادل الخبرات وتعظيم القدرات التدريبية.