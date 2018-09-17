بعد مرور 10 سنوات على عرضها الأول، تعود مسريحة «قهوة سادة» لخشبة المسرح، على مدار يومين، في التاسعة من مساء اليوم وغدا، وذلك على خشبة المسرح القومي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر في دورته الـ25.



«قهوة سادة» من إخراج خالد جلال، وهي مشروع تخرج الدفعة الثانية من طلبة مركز الإبداع الفني، وفازت بجائزة أفضل عمل جماعي بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 2008.



وتناقش المسرحية العديد من الأوضاع السلبية في المجتمع المصري والمشكلات الأخلاقية التي تمس حياة المواطن بحس كوميدي سياسي.



تجمع المسرحية، عدد كبير من الممثلين، هم أحمد سعد، عمرو عبد العزيز، هشام إسماعيل، مريم السكري، جيهان أنور، حمزة العيلي، دعاء صادق، رباب ناجي، نشوي المهدي، جهاد عربي، محمد سلام، حسام داغر، نورا عصمت، محمد فراج، أمير صلاح، عمرو بدير، محمد ثروت، إسماعيل جمال، أيات مجدي، شادي عبد السلام، محمد مصطفى، محمد فاروق، محمد فهيم، نورا عبد الفتاح، محمد رزق، سماح سليم، شيماء عبد القادر، عمرو رجب، رشا جابر، محمد عبد السلام، سمر نجيلي، هشام حسين، مصطفى سامي.