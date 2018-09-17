«أراضي الدولة» تطالب المحافظين بتقرير نصف شهري عن خطة التقنين

اللجنة تشدد: 27 سبتمبر موعدًا نهائيًا لسداد الرسوم.. وعدم الموافقة على تقنين أى مبانى تخالف قواعد التخطيط العمرانى



طالبت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، جميع المحافظات بإعداد تقرير نصف شهري عن خطة تنفيذ تقنين الأراضي المستولى عليها، والمستهدف الانتهاء منها نهاية العام الجاري، مشددة على أن 27 سبتمبر الجاري هو الموعد النهائي لسداد رسوم الفحص والمعاينة، منشادة من تقدموا بطلبات تقنين بالإسراع لسداد الرسوم خلال هذه الفترة.

وناقشت اللجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، خلال اجتماعاتها اليوم، عددًا من الملفات المهمة، مشددة على الاستمرار في تنفيذ موجات الإزالة فى كل المحافظات لتطبيق القانون وإزالة التعديات على الأراضي التى يتعذر تقنينها أو التي لم تقدم عنها طلبات تقنين فى الفترة المحددة.

وأوضحت أن وزارة التنمية المحلية تنسق مع المحافظات لوضع مخطط زمني محدد تلتزم به لجان العمل فى جميع المحافظات لإنهاء حالات التقنين الواقعة فى نطاقها فى هذا الموعد، مع التأكيد على عدم الموافقة على تقنين أى مبانى تخالف قواعد التخطيط العمرانى إضافة الى وضع شرط بدهان واجهات المبانى لتحقيق الشكل الجمالى.

وطالبت الهيئة بضرورة توحيد البيانات بين كافة الجهات سواء ما يتعلق بإجمالى الأراضى المطلوب تقنينها، أو طلبات التقنين والأراضى المشغولة التى لم تقدم عنها طلبات تقنين، وكذلك خطط إزالة التعديات على الأراضي، تحقيقاً لهيبة الدولة لمنع التضارب وسد ثغرات الفساد فى بعض جهات الولاية والتى كان يستغلها محترفو الاستيلاء على أراضى الدولة.