قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن مكتب مدير عام تنمية المواد الفلسفية والتربية الوطنية، عقد اجتماع للسادة الموجهين العموم للمواد الفلسفية على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة.

وخلال الاجتماع، تم الحديث عن عدة موضوعات مثل، خطة توزيع المناهج للتعليم العام والفني، والقرار الوزاري الجديد رقم (344) لسنة 2019 والخاص بتطوير الثانوية العامة وآليات التنفيذ للصف الأول الثانوي، ونسب العجز والزيادة بالمحافظات وعرض طرق للتغلب عليها ببعض المحافظات.

وقدمت غادة رشاد، القائم بأعمال مدير عام تنمية المواد الفلسفية، عرضًا لدرس نموذجي وفقًا للنظام الجديد والتحضير الإلكتروني الذي يتناسب معه، وتسليم السادة الموجهين توزيع مناهج التعليم الفني، إلى جانب ورقة لتوضيح بعض المصطلحات المرتبطة بالتحضير مثل (التحضير الإلكتروني، وخريطة المنهج، والعلامة المرجعية، والأدلة والشواهد)؛ لتكون معينًا لهم عند متابعة السادة المٌعلمين، بالإضافة إلى مناقشة المحذوفات الخاصة بالمكفوفين والدمج، ومتابعة هذه المدارس بشكل خاص، وإرسال تقرير وافٍ عنها للمكتب.

وأكدت رشاد، خلال الاجتماع على أهمية متابعة الميدان بطريقة تضمن عمل تغذية راجعة لكل عمل يتم؛ للاستفادة من الإيجابيات وتقويتها ومعالجة السلبيات أولاً بأول مع محاولة تفاديها فيما هو قادم، وعرض الاحتياجات التدريبية المطلوبة للعام الدراسي 2018/2019، ومناقشة العديد من الأفكار الخاصة بالمبادرات الفلسفية المطروحة الخاصة بتنمية القيم التي تتم كل عام.

وطالبت بمتابعة التوجيه الفني لتدريس مادة التربية الوطنية بجميع مدارس الجمهورية، عامًة والمدارس الخاصة والدولية بشكل خاص، وإرسال تقرير دوري عن هذه الزيارات للوزارة للمتابعة.