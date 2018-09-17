حذر باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي لاعبيه من الاستهانة بفريق حوريا كوناكري الغيني، قبل لقاء الإياب بينهما يوم السبت المقبل في دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وأكد كارتيرون أن التعادل السلبي مع الفريق الغيني بملعبه ووسط جماهيره، بات "صفحة وانطوت"، مشيرًا إلى أن التفكير في مباراة العودة أهم بكثير.

وأضاف المدرب الفرنسي: "مباراة العودة سيكون لها حسابات مختلفة، أتمنى مواصلة مشوار الفريق بدوري أبطال إفريقيا، وقطع خطوة جديدة في البطولة من خلال حسم التأهل إلى الدور قبل النهائي من القاهرة".

وأشار إلى أن فريق حوريا أيضا لديه طموح من أجل الصعود، وهو ما يتطلب المزيد من التركيز للاعبين في المباراة المقبلة.

وشدد المدرب الفرنسي: "الجهاز الفني أو الإداري، لم يقلل يومًا من فريق حوريا بعد إجراء القرعة، تجربة هذا الفريق تذكرني بمازيمبي الكونغولي، الذي سبق أن قمت بتدريبه، حيث بدأ صغيرا إلى أن وصل إلى منصات التتويج بالبطولات".