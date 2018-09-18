«بشرى»: نجم عالمي يشارك في مهرجان الجونة السينمائي

قالت الفنانة بشرى، رئيس عمليات مهرجان الجونة السينمائي، إن استعدادات المهرجان تجري على قدم وساق، معربة عن أمنياتها بأن تلاقي الدورة الثانية نجاحًا مماثلًا للأولى.

وأعلنت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، عن مشاركة أحد النجوم العالميين في المهرجان، رفضت الكشف عن اسمه، مفضلة ببقاء الأمر مفاجأة للجمهور.

وأضافت، أن المخرج الكبير داوود عبد السيد، سيكون على رأس الفنانين الذين سيتم تكريمهم خلال فعاليات الدورة الثانية، مؤكدة أن هناك تنوعًا كبيرًا في نوعية الأفلام التي تشارك في المهرجان، بالإضافة لحضور عدد كبير من الفنانين العالميين والمحليين.

وأشارت إلى يقينها أن مهرجان القاهرة السينمائي، سيقدم العديد من المفاجآت خلال دورته المقرر عقدها قريبًا، موضحةً أن هذه المهرجانات والتي من بينها مهرجان الجونة تدعم الحركة الفنية بشكل عام.

ومن المقرر أن تنعقد الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، في الفترة من 20 وحتى 28 سبتمبر الجاري، وذلك بمنتجع الجونة بمحافظة البحر الأحمر.



