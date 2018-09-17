هل تفكر جديا في التحول إلى شخص نباتي؟ الأمر ليس سهلًا ولن ينجح بمجرد التخلّي عن تناول اللحوم ومنتجات الألبان فجأة، بل يحتاج إلى استعداد جيد.



نشر موقع «الجارديان» سبع خطوات لمن يريد التحوّل إلى فريق النباتيين، كالآتي:



1- ابدأ خطوة بخطوة



إذا بدأت في اتباع أي نظام غذائي بدون استعداد جيد، فمن المحتمل أن تجد ذلك صعبًا لذا حاول أن تتجه إلى النباتية خطوة بخطوة.



الكثير من النباتيين يعتقدون أن منتجات الألبان هي الأكثر صعوبة بين المنتجات الغذائية، لذلك من الممكن أن تبدأ بمقاطعة الألبان والأجبان، ثم الابتعاد عن اللحم والبيض، أو يمكنك أن تصبح نباتيا يومين فقط في الأسبوع في البداية.



من الأفضل أن تجرب أن تكون نباتيا لمدة شهر أو شهرين في البداية ثم تجرب الاستمرار بدلا من الغوص السريع في النظام ثم الملل منه.



2- تناول طعامك بالخارج دون قلق



لا تقلق من تناول الطعام بالخارج، فالكثير من سلاسل الطعام بالخارج لديها منتجات نباتية، وأغلب قوائم الطعام بالمطاعم الصينية والهندية والتايلاندية تحتوي على أطباق طعام نباتية لذيذة، وهناك تطبيق يسمّى «البقرة السعيدة» يمكنه أن يساعدك على معرفة المطاعم التي تقدم طعامًا نباتيًا.



3- استعد لردود الفعل الغريبة ممّن حولك



الأشخاص اللذين يأكلون اللحوم أحيانا يكونون أكثر اهتماما بالنباتيين أكثر من النباتيين أنفسهم، لذا كن مستعدًا للأسئلة الغريبة مثل: "هل لا زال بإمكانك تناول السمك؟"، ومن الممكن أن تتعرض للكثير من الهجوم ممّن حولك لكن لا تكترث.



4- تواصل مع النباتيين الآخرين



عدد الأشخاص النباتيين ينمو بسرعة، الإحصائيات الأخيرة كشفت أن عددهم وصل إلى 3.5 مليون شخص في الولايات المتحدة، لذا إذا تواصلت مع رفاقك النباتيين في مجموعات «فيس بوك» يمكنك أن تتعرف على أشهى الوصفات وأماكن تناول الطعام النباتي وغيرها.



5- اقرأ ملصقات الطعام داخل السوبر ماركت



يجب عليك فهم ملصقات الطعام الموجودة على المنتجات داخل السوبر ماركت والتي تحتوي على مكونات كل منتج، إذ يجب على مصنعي المنتج ذكر أي مواد مسببة للحساسية، فمثلًا إذا كان مكتوب "المنتج قد يحتوي على حليب" فهذا يعني أنه تم صنعه في مصنع يستخدم الحليب، ولكن هذا لا يعني أنه نباتيًا، لذا حاول البحث دائمًا على جوجل عن المنتجات التي تحتوي على مكونات نباتية بشكل كامل.



6 - اشترِ المنتجات النباتية المقلّدة



يمكنك شراء المنتجات النباتية التي تشبه المنتجات الحيوانية في كل شيء، هناك مثلا جبن موتزاريلا نباتي، ومنتجات دجاج ولحوم نباتية تشبه الحقيقية، ستساعدك هذه المنتجات خلال الأيام الأولى التي تحاول أن تصبح فيها نباتيًا، ومن الممكن أن تجد نفسك تميل إلى الابتعاد عن تقليد آكلي اللحوم وتميل إلى المنتجات النباتية الخالصة.



7- تذكّر دائما لماذا أصبحت نباتيا



إذا شعرت أحيانا بالتردد حول سبب اتخاذ القرار، تذكّر لماذا قمت بالتحول إلى شخص نباتي، هل هذا لأنك لم تعد راغبا في تناول منتجات اللحوم والألبان أم لأنك مؤمن أن هذا أمر ضروري وفعال لمساعدة البيئة، ربّما يساعدك هذا على الاستمرار.