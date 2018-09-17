تجهيز مكاتب الأمومة والطفولة بمراكز الوادى الجديد

بدأت محافظة الوادي الجديد في تجهيز مكاتب للأمومة والطفولة ورعاية الطفل على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمسة.

وقالت نجوى الفاظ مدير مكتب الأمومة والطفولة بالوادى الجديد، إنه يتم حاليا إعداد مكاتب للأمومة والطفولة بالتنسيق مع رؤساء المراكز، وذلك عن طريق إجراء زيارات للمراكز، بحضور أسامة حسين منسق عام المجلس القومي للأمومة والطفولة بالقاهرة، للاتفاق على البنود والتوصيات التى سيتم العمل بها وتجهيز مكتب بكل وحدة محلية.

من جانبه قال يوسف مرزوق رئيس مركز باريس، إن رئاسة المركز استقبلت اليوم الاثنين لجنة الامومة والطفولة بالمحافظة، وتمت الموافقة على توفير مكتب وتجهيزة للجنة لمتابعة المصالح الحكومية والمنشات لحماية الطفل على مستوي مركز ومدينة باريس وتفعيل الخط الساخط الخاص بحماية الطفل ١٦٠٠٠.