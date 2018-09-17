قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه تم تدريب 128 ألف معلم في المدارس الحكومية والخاصة والأزهرية واللغات خلال شهري أغسطس وسبتمبر.



وكشف وزير التعليم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الأحد، عن عدد المعلمين في الدول الرائدة في مجال التعليم، موضحًا أن سنغافورة بها 37 ألف معلم وفلندا بها 62 ألف معلم، وهو عدد أقل من أعداد المعلمين في مصر.



وأوضح أن تدريب المعلمين مستمر حتى نوفمبر 2019، مطمئنًا أولياء الأمور على استعداد الوزارة لتطبيق المنظومة التعليمية الجديدة في الموعد المحدد لبدء الدراسة.



وتابع: «الوزارة تسعى أن لا تكون درجات الطالب هي معيار الكفاءة»، مؤكدًا أن المنظومة التعليمة الجديدة تأتي استجابة لاحتياجات أولياء الأمور؛ للحد من الدروس الخصوصية، وحشو المناهج، وإخراج طلاب غير قادرين على المنافسة في سوق العمل.







