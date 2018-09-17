قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن الإسلام السياسي متمثلًا في جماعة الإخوان المسلمين، نشأ في أحضان الاحتلال البريطاني، وجهاز المخابرات البريطاني، وذلك على خلفية نجاح ثورة 1919.



وأضاف «النمنم»، خلال لقائه مع برنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الأحد، أن الاحتلال البريطاني عمد إلى إحداث نوع من التفرقة الطائفية، سواء في مصر أو الهند، موضحًا أن جماعة الإخوان تشربت هذه الفكرة من الاحتلال.



وذكر أنه وفقًا لم سبق، فقد لجأ حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، إلى الفقه الذي يعادي المسيحيين بشكل عام في مصر، مشيرًا إلى وجود ميراث فقهي معين يتجه نحو هذا الاتجاه في معاداة المسيحيين، نتيجة المعاداة بين الدولة الإسلامية والدولة البيزنطية.



وأردف أن هذا الفكر انتقل إلى المعاصرين، مثل رشيد رضا في مصر، والذي يمكن اعتباره أستاذ حسن البنا، فقهيًا، معقبًا: «حسن البنا ما بين رشيد رضا والاحتلال البريطاني، تشرب هذه المسألة».



