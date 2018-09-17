نادال يواصل تربعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس

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واصل النجم الإسباني رافاييل نادال تربعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين ، والتي لم تشهد تغييرات في المراكز العشرة الأولى.

ويحتل نادال المركز الأول برصيد 8760 نقطة ويليه السويسري روجيه فيدرر في المركز الثاني برصيد 6900 نقطة والصربي نوفاك ديوكوفيتش بطل أمريكا المفتوحة (فلاشبنج ميدوز) برصيد 6445 نقطة.

وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين الموافق 17 سبتمبر 2018 كما يلي :

الإسباني رافاييل نادال في المركز الأول برصيد 8760 نقطة

السويسري روجيه فيدرر في المركز الثاني برصيد 6900 نقطة

الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الثالث برصيد 6445 نقطة

الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو في المركز الرابع برصيد 5980 نقطة

الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الخامس برصيد 4890 نقطة

الكرواتي مارين سيليتش في المركز السادس برصيد 4715 نقطة

البلغاري جريجور ديميتروف في المركز السابع برصيد 3755 نقطة

النمساوي دومينيك ثيم في المركز الثامن برصيد 3665 نقطة

الجنوب أفريقي كيفن أندرسون في المركز التاسع برصيد 3595 نقطة

الأمريكي جون إيسنر في المركز العاشر برصيد 3470 نقطة.