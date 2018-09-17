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أعلن عبد الهادي القصبي، الرئيس المنتخب لائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية النيابية، إجراء تعديلات على اللائحة الداخلية للائتلاف.

وطالب "القصبي"، من الإعلاميين مغادرة القاعة؛ ليتسنى للنواب التصويت عليها، فيما لم يعلن عن طبيعة التعديلات.