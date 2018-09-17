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بعد فوز «القصبي».. «دعم مصر» يجري تعديلات على لائحته الداخلية

صفاء عصام الدين وعلي كمال
نشر فى : الإثنين 17 سبتمبر 2018 - 3:24 م | آخر تحديث : الإثنين 17 سبتمبر 2018 - 3:24 م

أعلن عبد الهادي القصبي، الرئيس المنتخب لائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية النيابية، إجراء تعديلات على اللائحة الداخلية للائتلاف.

وطالب "القصبي"، من الإعلاميين مغادرة القاعة؛ ليتسنى للنواب التصويت عليها، فيما لم يعلن عن طبيعة التعديلات.


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