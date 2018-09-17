يقدم اليوم وغدا الفنان الكبير عمر خيرت حفلتين على المسرح الكبير؛ ليواصل بذلك سلسلة مواصلة النجاح على مسارح دار الاوبرا المصرية، حيث إن الموسيقار العالمى حريص على الوجود بين مسارحها بالاوركسترا الخاص به، منذ ما يقرب من 25 عاما، وفى الوقت نفسه، هذا العام هو الـ35 لاحتراف عمر خيرت الموسيقى التصويرية، حيث قدم اول اعماله عام 1983 «ليلة القبض على فاطمة».

استطاع عمر خيرت خلال العشر سنوات الاخيرة ان تكون حفلاته كاملة العدد، حيث تنفد التذاكر بمجرد طرحها فى شباك التذاكر، وهو الامر الذى جعل دار الأوبرا لأول مرة فى تاريخها لتنظيم اكثر من حفل فى ايام متتالية، حتى تسطيع ان تلبى احتياجات الجمهور الذى يزحف نحو الاوبرا فجر اليوم، الذى يتم فيه الاعلان عن فتح شباك التذاكر، واضطرت الاوبرا امام تزاحم الجمهور إلى اتخاذ اكثر من وسيلة، حتى تعالج مشاكل التزاحم، أبرزها اتباع نظام الدور من خلال ماكينة يحصل طالب التذاكر على رقم من خلالها، كما قامت الاوبرا بتحديد عدد اربع تذاكر لكل شخص ومن اجل القضاء على السوق السوداء ادخلت نظام الحجز عبر الانترنت، وكانت حفلات عمر خيرت احد اسباب اللجوء لهذا النظام.

الاقبال الجماهيرى على حفلات عمر خيرت لم يأت من فراغ، فهناك اسباب كثيرة جعلته يصل إلى هذه المرتبة، اولا موسيقاه تجمع بين الروح الشرقية بكل ما فيها من دفء وتنوع فى الايقاع والمقامات الموسيقية والاطار الغربى الذى يمنح موسيقانا بعدا مختلفا.

الأمر الثانى وجود عمر خيرت على البيانو فوق خشبة المسرح وطريقة العزف خلقت نوعا من التآلف بينه وبين الجمهور، لذلك أصبح هناك حالة من العشرة والانسجام قد لا تتكرر مع فنانين آخرين، وبالتالى اصبحت هناك رغبة فى اللقاء بين الطرفين.

الأمر الثالث وجود أوركسترا كاملة مع موسيقى مكتوبة بشكل احترافى ساهم فى خلق حالة جديدة لم يتعودها الجمهور المصرى مع الموسيقى المصرية، التى غالبا تقدم من خلال باند صغير او فرق الموسيقى العربية.

الأمر الرابع عمر خيرت نفسه حريص أن تكون حفلاته فى أبهى صورها، فمن حضر حفله الأول سوف يجده بدقة وحرفية حفله الأخير.

فهو دائما ما يحترم جمهوره، لذلك فهو حريص على الوجود بالشكل الذى يجعل الجمهور ايضا حريصا على متابعته.

الأمر الخامس عمر خيرت حريص على تقديم الموسيقى الجادة فى وقت أصبح الوسط الموسيقى يعانى من الانهيار، وانتشار الغناء الهابط.

الأمر السادس تصميم عمر خيرت على تقديم الموسيقى البحتة لجمهور اعتاد على الاستمتاع فقط بالغناء الشرقى، جمهورنا فى مصر دائما حريص على حضور حفلات نجوم الغناء، وبالتالى عندما يجبرك فنان على النزول من منزلك للاستمتاع بالموسيقى فقط فهذا امر لا يتكرر كثيرا الا مع اسماء بحجم وقيمة عمر خيرت.

أهم ما فى حفلات عمر خيرت هو وجود شرائح مختلفة من الجماهير، بمجرد أن تدخل المسرح سوف تجد الشباب وكبار السن جنبا إلى جنب، وهو ما يعنى ان هناك اجماعا على المحتوى الموسيقى الذى يقدمه، خاصة اننا فى زمن الانهيار الفنى.

استطاع عمر خيرت بموسيقاه التى تخترق القلب مباشرة أن يجعل هناك عدوى جميلة لدى بعض المؤسسات الفنية التى عملت على نقل تجربته اليها مثل مكتبة الاسكندرية، وساقية الصاوى التى اصبحت حريصة على تواجد عمر خيرت فى برنامجها الشهرى كما يحدث فى الاوبرا تماما، ورغم قرب المسافة بين مسارح الاوبرا والساقية الا ان الحفلات فى كلا الكيانين كاملة العدد.

ليست الساقية فقط التى تعمل على وجود عمر خيرت لديها، فهناك مسارح افتتحت خصيصا بالتجمع الخامس لكى تنظم حفلات لعمر خيرت.

والأهم من ذلك ان جمهور الساحل الشمالى الذى يميل بطبعه لنوع معين من الحفلات لبعض النجوم مثل محمد منير او عمرو دياب إلا أن الامر اختلف مع عمر خيرت، حيث اصبح له ايضا حفلات منتظمة فى الساحل الشمالى، وعندما سألته ذات مرة فى حوار عن جمهور الساحل والحضور بالشورت قال كل ما يعنيننى فى الامر ان اجد جمهورا يحترم ما أقدمه.

عدوى حفلات عمر خيرت لم تصب الناس داخل مصر فقط بل امتدت إلى خارجها، حيث ان نجاح سلسلة حفلاته فى الاوبرا، جعله النجم الأول المطلوب لدى الخليج، ودور الاوبرا هناك تنتقى برنامجها بدقة شديدة، حيث تجد عمر خيرت جنبا إلى جنب مع نجوم الموسيقى والغناء على مستوى العالم. وهو ما يؤكد ان الفنان عندما يعمل على نفسه كثيرا ويضع اسمه واسم وطنه نصب أعينه بالأكيد سوف يصل إلى المرتبة العالمية، وهو ما حدث بالفعل فى اكثر من مناسبة عالمية تم دعوة عمر خيرت للمشاركة فيها ابرزها العيد الوطنى لإيطاليا عام 1993، والعيد الوطنى لسلطنة عمان عام 1993، وموسيقى أوبريت الشيخ زايد بالإمارات عام 2000، احتفالية مؤسسة نهر الأردن الملكية عام 2005، واحتفالية الثلاث حضارات بمورسيا ــ إسبانيا عام 2005، وافتتاح دورة الألعاب الآسيوية بالدوحة ــ قطر عام 2006.

اوبريت تل العمارنة، واحتفالية تسليم رئاسة الاتحاد الاوروبى من سلوفينيا إلى فرنسا ــ سلوفينيا عام 2008 م، ومهرجان قرطاج السينمائى بتونس عام ،1998 ومهرجان جرش عام 2003، ودائرة الفنون الجميلة بمدريد عام 2004، وموسيقى باليه العرافة والعطور الساحرة لفرقة الباليه الكندية عام 1989، وفى مصر قدم احتفاليات ايضا مهمة منها مرور 100 سنة على السينما المصرية، وشارك فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة وأكثر من حفل فى ذكرى انتصارات أكتوبر، وموسيقى افتتاح ونشيد سكندريات العالم عام 1996.

كما أعاد توزيع بعض أعمال موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وهو الامر الذى أسعد الموسيقار الرحل كثيرا، منها «أنت عمرى، وامتى الزمان يسمح»، ووضعهم فى ألبومى وهابيات 1 و 2، فأعطى للأغانى مذاقا خاصا.

للموسيقار الكبير عمر خيرت تأثير كبير فى الدراما، حيث استطاع ان يكون احد اهم مؤلفى الموسيقى التصويرية فى عالمنا العربى وعمل مع كبار النجوم فريد شوقى وفاتن حمامة وعادل إمام ويحيى الفخرانى وفى السينما ايضا كان له دور مع نجومها عادل امام وأحمد السقا ويسرا وأحمد حلمى ونور الشريف ونادية الجندى وإلهام شاهين.