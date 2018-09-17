يعتبر حصول فيلم الكتاب الأخضر أو Green Book، للمخرج بيتر فاريلي على جائزة اختيار الجمهور في حفل ختام مهرجان تورنتو السينمائي الخطوة الأعظم في مشواره منافسته للفوز بجائزة أوسكار 2019.

اختيار "الكتاب الأخضر" كان مفاجئة للجميع، خاصة أن جميع الآراء كانت تتجه لاختيار فيلم مولد نجم أو A Star Is Born، بل وكانت التكهنات تتجه لحصوله على جائزة أوسكار أحسن فيلم المرتقبة فبراير 2019.

ثم جاء "Green Book" ليكسر التوقعات، وحصل على اختيار الجمهور الحاضرين لمهرجان تورنتو الذين عرض عليهم معظم أفلام هذا الموسم، بينما حصل فيلم If Beale Street Could Talk على المركز الثاني لاختيارت الجمهور، وهو من إخراج باري جينكينز، وهي أفلام أبطالها من ذوي البشرة السمراء، وتروي قصص درامية مؤثرة.

وجاء في المركز الثالث فيلم روما Romaمن إنتاج نيتفليكس، وهو هو فيلم مكسيكي أبيض وأسود، يروي قصة عائلة من الطبقة المتوسطة تعيش في مكسيكو سيتي في السبعينات.

موسم الجوائز دائم التقلبات، ولا تفلح التكهنات معه دائما، ولكن اختيارات جمهور تورنتو تمثل 90% من اختيارات الأكاديمية لجائزة أحسن فيلم، كما حدث من قبل مع أفلام "12 Years A Slave - Slumdog Millionaire- The King’s Speech"، وإذا لم تحصل أفلامها على جائزة الأحسن فتنال دائما معظم الترشيحات ويحصل أحد أبطالها على جائزة فردية مثل ما حدث مع فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri الذي حصلت بطلته على جائزة أحسن ممثلة في أوسكار 2018، ونال 7 ترشيحات بحسب موقع "هوليوود ريبورتر".

ووصف الموقع المتخصص في السينما العالمية، فيلم الكتاب الأخضر بأنه هزم الفيلم الذي صنع خصيصا من أجل الحصول على اختيارات الجمهور، ورغم اعتماد القائمين على فيلم مولد نجم على النجمة المحبوبة ليدي جاجا وبطلها الوسيم برادلي كوبر إلى أن سحرهما معا إلى جانب الموسيقى التصويرية الآثرة لم ينعكس على الاختيارات النهائية للمشاهدين ولم تؤت الخلطة ثمارها.

"Green Book" يروي قصة حقيقية عن موسيقي يعزف على البيانو من أصل إفريقي، يؤدي دوره الممثل ماهيرشالا علي المسلم الحائزة على جائزة أوسكار عن فيلم Moonlight، يخوض جولة مع سائقه أبيض البشرة إيطالي أمريكي الجنسية في أعماق أمريكا الجنوبية، ويقوم بدوره فيجو مورتينسن، وتدور أحداثه في الستينات من القرن الماضي، ويعتمدون في طريقهم على كتاب أخضر وهو كتاب إرشادي إلى الفنادق والمطاعم القليلة التي تقبل الأفارقة على متنها.

لم يظهر الفيلم في دور العرض السينمائي حتى الآن، حيث من المقرر طرحه بالسينمات الأمريكية نوفمبر المقبل، وتدور أحداثه في حوالي 130 دقيقة، ويطرح قصة بها مزيج اجتماعي درامي كوميدي.

بعد العرض الأول للفيلم في مهرجان تورنتو نشتر مجلة فانيتي فير نقدا عن فيلم الكتاب الأخضر، مليء بالإشادة بأداء الممثلين في الفيلم، إلى وصف بأنه أثار دهشة إعجاب الحاضرين للعرض، واستطاع أن يجذب قلوبهم، رغم اعتراضه على نهاية الفيلم إلا أن في مجمله كان آداء الممثلين رائعا، وفكرة التركيز على المفاهيم المغلوطة حول ذوي البشرة السمراء تساهم في ذوبان الفارق بين البيض والسود بشكل عام من خلال السائق الذي بدء رحلته كرجل أبيض متعصب وانتهت بمراجعة أفكاره عن الفروقات بين الأعراق.