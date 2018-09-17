محافظ بورسعيد: جميع الأجهزة مستعدة للعام الدراسي الجديد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة وجميع أجهزتها التنفيذية استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد، من خلال رفع كفاءة العديد من المدارس ودخول مدارس أخرى للخدمة للمرة الأولى، مؤكدا أن العام الدراسي سيكون مختلفا تماما عن الأعوام السابقة مع بدء نظام التعليم الجديد الذي يتيح الفرصة للطالب للابتكار والإبداع والتعبير عن نفسه وقدراته.

وأوضح محافظ بورسعيد، في تصريحات صحفية، أن مدرسة المستشار عدلي منصور بمنطقة السيدة نفيسة، والتي تفقدها اليوم الاثنين، بمرافقة الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم، تعد ضمن المدارس الجديدة التي تستقبل الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد بجانب مدرسة الشهيد محمد الحسيني بالحي الإماراتي والمدرسة اليابانية ومدرسة عوف حمادة، مشيرا إلى تزويدها بكافة الإمكانيات وعلى أحدث النظم من أجل الطلاب وتوفير كافة الأجواء المناسبة لهم.

كما تفقد محافظ بورسعيد، المركز الطبي بمنطقة بنك الإسكان والذي سيكون ضمن منظومة التأمين الصحي الجديد، فتم المرور على أقسام المركز، بمرافقة الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة.

وأكد المحافظ، أن منظومة التأمين ستغير الخريطة الصحية للمحافظة لتكون إضافة قوية لها خاصة أنه سيتم استقدام كبار الأطباء وأساتذة الجامعات، قائلا: "فخر لنا جميعا أن يتم اختيار بورسعيد كأولى المحافظات لتطبيق تلك المنظومة بها".

وأضاف أن هناك تنسيقا كاملا بين المحافظة ووزارة الصحة لتنفيذ البرنامج المخطط لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وأن عمليات المتابعة تتم بين المسؤولين بوزارة الصحة وبورسعيد للوقوف على منظومة العمل يوميا، وإزالة أية معوقات يمكن أن توثر على تنفيذ المخطط.