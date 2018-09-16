تفاعل الفنان أحمد داوود، مع المسابقة التي أطلقها الهضبة عمرو دياب بمناسبة قرب طرح ألبومه الجديد «كل حياتي».



ونشر داوود، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام» مقطع فيديو وهو يغني «يتعلموا»، معلقا: "مستني أكسب جايزة أحسن فيديو عشان الجوازة التانية".



وكان عمرو دياب قد أعلن عن بدء مسابقة، بالاشتراك مع إحدى شركات المحمول، بمناسبة قرب طرح ألبومه الجديد «كل حياتي».



ونشر «الهضبة»، عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام»، فيديو من أغنتيه «يتعلمو»، مطالبا كل المخطوبين بأن يعيدوا تقديم الأغنية عبر فيديو، وأكد لهم أن أفضل فيديو، ستتحمل شركة الاتصالات تكاليف حفل الزفاف، وسيحييه عمرو دياب.







View this post on Instagram مستني اكسب جايزة أحسن فيديو عشان الجوازة التانية 😂 A post shared by Ahmed Dawood (@adawoodofficial) on Sep 16, 2018 at 10:11am PDT