قال هاني يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والجتمعات العمرانية، إن مدينة المنصورة الجديدة تعد إحدى مدن الجيل الرابع، موضحًا أن المشروع يطل على البحر المتوسط، ويتمتع بموقع متميز في دلتا مصر.

وأضاف متحدث «الإسكان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أنه سيتم طرح وحدات سكنية في مشروع دار مصر وأبراج مطلة على البحر في مدينة المنصورة الجديدة خلال الأيام المقبلة، متابعًا: «المدينة يتم بناؤها وسط جزر في البحر، وسنطرح الوحدات السكنية المتميزة بأسعار تتناسب مع طبيعة موقعها».

وأشار إلى اهتمام الدولة بملف تطوير المساكن العشوائية غير الآمنة والاماكن الجبلية والعشش، من خلال نقل المواطنين إلى أماكن حضارية على أعلى مستوى، مثل حي الأسمرات، وغيط العنب، ومشروع «المحروسة 1» و«المحروسة 2»، ومشروع روضة السيدة زينب تل العقارب سابقًا.

وأوضح أن الدولة أنفقت 20 مليار جنيه على تطوير العشوائيات حتى الآن، ومستمرة في تطوير الوحدات السكنية، متابعًا: «نوفر لسكان العشوائيات عمارات متشطبة على أعلى مستوى من التنفيذ بالعفش والأجهزة الكهربائية في مناطق حضارية».



