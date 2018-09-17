انهيار منزل سكني بمدينة طوخ دون خسائر في الأرواح

رئيس مدينة طوخ: المنزل صادر له قرار ترميم وتم إخلائه من السكان



انهار منزل سكني مكون من 4 طوابق، اليوم، بمدينة طوخ، دون أى اصابات أو خسائر في الأرواح، وانتقلت الأجهزة المعنية فور وقوع الحادث لرفع الأنقاض من الشارع..

وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء رضا طبلية، إخطاراً بالواقعة، ومن ثم انتقلت على الفور قوات الدفاع المدني لمعاينة الواقعة.

ومن جانبه قال رئيس مدينة طوخ محمد خيرى، إن المنزل المنهار صدر له قرار ترميم من قبل، بناء على تقرير اللجنة الهندسية، مشيراً إلى أنه تم إخلاء المنزل من السكان منذ فترة ولم يسفر الحادث عن أى إصابات أو خسائر في الأرواح.