قال الكاتب الصحفي، نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، إن الفكر المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، لا يزال يمثل خطرًا على المجتمع المصري، معقبًا: «نجحنا في محاولاتنا لاستئصال هذه الجماعة بالأساليب الأمنية، لكن تنقصنا المواجهة الفكرية».



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أنه لا يزال في الأرياف المصرية، بعض الأفكار المتعصبة، التي تعتبر ترجمة لفكر الإخوان في تكفير الآخر، ومنعه من ممارسة شعائره الدينية، مستطردًا أن جماعة الإخوان المسلمين تعتبر التنظيم الأم لكل الجماعات الإرهابية.



وتابع: «تنظيم داعش، أو تنظيم القاعدة بيستعينوا بالإخوان في تنفيذ بعض المخططات، لكن تنظيم الإخوان هو التنظيم الأم، لا فرق بين هذه الجماعات، وأحيانًا بيخترعوا أسماء مثل جبهة فتح الشام، جبهة النصرة، وحسم، لكنها لا تعبر سوى عن فكر واحد وتنظيم واحد».



وأشار إلى تغيير بعض هذه الجماعات في مدينة إدلب السورية لأسمائها، بناءً على توجيه من تنظيم القاعدة، لإحداث نوع من التضليل، مستطردًا أنه لا مكان لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إلى الحد الذي ينبغي أن تُحذف معه سجلاتها من تاريخ مصر.



