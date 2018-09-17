الإنتاج الحربي ينجو من الهزيمة الأولى بالتعادل مع الاتحاد

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خيم التعادل الإيجابي على مباراة الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي، التي انتهت بنتيجة 1-1 ،اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وأحرز خالد قمر الهدف الأول للاتحاد السكندري في الدقيقة 39، بعدما وضعه عبدالرازق سيسه في مواجهة مرمى زعين الثغر، الذي لم يتوانى عن تسجيلها.

وعادل أحمد رجب النتيجة للانتاج الحربي في الدقيقة 80 ، لينقذ فريقه من تلقي الخسارة الأولى بمسابقة الدوري.

ورفع الإنتاج الحربي رصيده إلى النقطة الـ13 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك المتصدر، بينما وصل الاتحاد السكندري إلي النقطة السابعة في المركز الـ12.