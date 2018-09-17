أشاد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقًا، أحمد حسام ميدو، بقرار اتحاد الكرة بالموافقة على تطبيق تقنية «VAR» في مباريات الدوري المصري.



وقال في تصريحات لبرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، إن «تراجع اتحاد الكرة عن موقفه السابق برفض استخدام تقنية "VAR" يعد بمثابة قرارًا شجاعًا، ويحسب له»، متوجهًا بالتحية لجميع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.



وأضاف أن «موافقة اتحاد الكرة على استخدام هذه التقنية كان شيئًا متوقعًا، وخاصة بعد ازدياد وعي الناس»، متابعًا: «طالما الأهلي والزمالك طلبوا حاجة لازم هتتنفذ في مصر»، على حد قوله.



وتوقع أن يساهم هذا القرار في إنهاء الكثير من المشكلات، التي تشهدها المنظومة الرياضية في مصر، وخاصة المتعلقة بالحكام، مشيرًا إلى ما وصفه بسهولة تطبيق القرار، وعدم وجود مشكلات في التكاليف.



ووافق اتحاد الكرة المصري، أمس الأحد، على تطبيق تقنية «VAR»، في مباريات الدوري، وقرر مخاطبة الاتحاد الدولي كرة القدم في هذا الشأن.