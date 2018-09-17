«وزير الآثار» يكرم 13 مرمم آثار خلال الملتقى الثالث لإنجازات الإدارات العامة

نظمت وزارة الآثار ممثلة في الإدارة المركزية للترميم، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الآثار بالزمالك، الملتقى الثالث لإنجازات الإدارات العامة لصيانة وترميم الأثار والمتاحف لعام 2017 و2018.

وقال رئيس الإدارة المركزية للترميم، غريب سنبل، إن الملتقى يهدف إلى عرض أهم المشاريع التى انجزتها الإدارات العامة للصيانة والترميم من صيانة العديد من المقابر والمواقع الأثرية الهامة خلال عام 2017/2018، بالإضافة إلى حصر مستخرجات الحفائر ومقتنيات المتاحف والقطع المخزنة بجميع المخازن المتحفية.

وبدوره حرص وزير الآثار خالد العناني، والأمين العام للآثار مصطفى وزيري، على حضور الملتقى، وأشادا بدور المرممين المصرين في حماية وحفظ التراث المصري جنبا إلى جنب مع الآثرين، مشيرين إلى أن الإنجازات التى حققها المرميين في الفترة الأخيرة برغم الظروف والأمكانية المادية والمالية المحدوده.

وقال وزيري، خلال كلمته، إن الفترة الآخيرة من مجال العمل الأثري بالوزارة شهدت دورًا فعالًا لمرممي الوزارة ذو الخبرات العالية والمدربين على أحدث الوسائل العلمية والمعدات التقنية الحديثة، وحققوا إنجازات هامه وملموسة منها ترميم وأعادة تجميع تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد الأقصر، أعمال ترميم وتطوير منطقة صان الحجر الأثرية، وترميم سقف معبد دندرة فضلا عن ترميم مقبرة مِحو في منطقة سقارة والتى تم افتتاحها الاسبوع الماضي، ومسجد العباسي ببورسعيد والتى تم افتتاحة خلال شهر أغسطس، ومتحف سوهاج القومي والذي افتتحه رئيس الجمهورية في 13 اغسطس 201.

وأشار سنبل، إلى أنه خلال الملتقى عرض نخبة من مديري عموم الترميم في مختلف المناطق الأثرية في مصر أهم إنجازات وأعمال كل إدارة ومن بينهم، مجدي منصور مدير عام آثار ومتاحف إدارة القاهرة الكبرى، ويوسف العقد مدير عام ترميم ادارة المخطوطات والبردي، وأحمد شعيب مدير عام ترميم شرق الدلتا، بالإضافة إلى مديري عموم مصر العليا، ومصر الوسطى، وإسكندرية ومطروح والساحل الشمالي، بالاضافة إلى المجموعة العلمية لترميم الأيقونات القبطية ومركز البحوث بالوزارة.

كما عرض، مدير عام آثار ومتاحف القاهرة الكبرى، إنجازت الإدارة والتى تضمنت ترميم مقبرتي امنى وتي بسقارة وأهرامات نفر اف رع و الهرم الجنوبي ومعبد امنحتب الثاني بسقارة، والمعبد الجنائزي للهرم الشمالي بمنطقة اهرامات الجيزة ،و مقتنيات المخازن المتحفية بالمطرية والهرم وسقارة، وضريح علي زين العابدين بالسيدة زينب والغرفة النبوية بأثر النبي بمصر القديمة.

كما تم عرض ملخص أعمال كلا من إدارة آثار الاسكندرية ومطروح حيث تم الانتهاء من مشروع ترميم وإعادة بناء مقبرتي الورديان بكوم الشقافة، ومقابر الانفوشي، وترميم تماثيل كشك الشاى بقصر المنتزه.

وفي ختام الملتقى كرم الدكتور العناني والدكتور وزيري 13 من مرممي من مختلف إدارات الترميم والصيانة بالوزارة لتميزهم في العمل خلال هذا العام.