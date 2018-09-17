ضبط شخص جمع أموالا من 5 مواطنين لإلحاق أبنائهم بمدارس خارجية

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لاتهامه وزوجته، بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين، والاستيلاء على أموالهم نظير إلحاق ذويهم بإحدى المدارس العربية.

وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، من 5 مواطنين مقيمين بسوهاج، قيام كلا من : "محمد.ف.ز" 52 عاما حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم بسوهاج، وزوجته "نفيسة.ش.أ " مدرسة وتعمل بالخارج، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء من المبلغين على مبلغ 84 ألف جنيه مقابل إلحاق أبناءهم بمدارس إحدى الدول العربية للحصول على شهادة الثانوية العامة.

ووثق المتهمين والمبلغين عقود اتفاق فيما بينهم، إلا أنهما لم يلتزما بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط الأول وعثر بحوزته على 3 شهادات ثانوية عامة "مزورين" منسوب صدورها لوزارة التربية والتعليم بإحدى الدول العربية بأسماء أبناء المبلغين، رغم عدم سفرهم أو أداء الامتحانات، وبمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع زوجته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأمر اللواء إبراهيم الديب مدير إدارة مباحث الأموال العامة، بإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.