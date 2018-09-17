سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط 48 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك.

وكانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية برئاسة اللواء أنور سعيد، شنت بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأسفرت جهودها عن ضبط 61 قضية ضبط خلالها 48,123 طن ، 3721 عبوة ، 13864قطعة أبرزها ضبط مالك مصنع غير مرخص بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة لحيازته كميات من السلع الغذائية (زيت طعام ، خل طعام ) معبأة داخل تنكات من مرتجعات المصانع، وإعادة تكريرها وتعبئتها داخل عبوات تمهيداً لطرحها بالأسواق، وضبط 10 طن (زيت طعام ، خل طعام) ، 600 عبوة خل طعام.

وتم ضبط مالك مصنع غير مرخص بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية لحيازته 14 ألف قطعة حلوى جافة غير صالحة للاستخدام الآدمى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.