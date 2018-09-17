غادة عبد الرازق: «هعتزل الفن بعد 5 سنوات»

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق، عن موعد اعتزالها للفن بصورة نهائية، بعد سؤال الإعلامي عمرو أديب لها: «هتعملي إيه بعد 5 سنين؟»، مجيبة: «مش لو عشت 5 سنين، مقدرش أقول أنا شايفة نفسي فين، بس أكيد بعد 5 سنين هكون اعتزلت الفن».



وكشفت «عبد الرازق»، خلال لقائه مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مع الإعلامي عمرو أديب، مساء الأحد، عن خططها لما بعد الاعتزال، مشيرة إلى رغبتها في الاستمتاع بحياتها مع أبنائها وأحفادها.



وتابعت: «هستمتع بحياتي مع أحفادي وبنتي، وأكيد هعمل حاجة أنا حاباها»، موضحة أن ابنتها «روتانا» تعمل الآن على مشروع في مجال المكياج، ومن الممكن أن تشاركها إياه، بعد الاعتزال.



وأشارت إلى حبها للموسيقى والأغاني، خاصة أغاني المطربات شيرين وإليسا وأصالة وأنغام إلى جانب أغاني المطربين تامر عاشور وعمرو دياب وتامر حسني وراغب علامة ومصطفى حجاج، معقبة أنها تميل أكثر إلى الأغاني الطربية.