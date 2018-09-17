أسطورة ليفربول ينتقد أنانية صلاح وماني

يرفض الأيرلندي، جون ألدريج، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي السابق، حالة الأنانية، التي تسود مهاجمي الفريق خلال الفترة الأخيرة ، مؤكدًا أن الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز، لن يقبل هذا النوع من اللعب الذي قدمه الثنائي محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والسنغالي ساديو ماني، خلال الفوز على توتنهام 2-1 يوم السبت الماضي على ملعب ويمبلي.

وأكد ألدريج، في تصريحات نشرتها صحيفة « إندبندنت» البريطانية، أن كلوب ظهر محبطا خلال مباراة السبيرز ، حيث فضل كل من صلاح وماني رغبتهما الخاصة في تسجيل الأهداف على مصلحة الفريق الجماعية لحصد النقاط الثلاث.

وأضاف أن كلوب سيذكّر نجميه بمسؤولياتهم تجاه الفريق قبل مباراة غدا الثلاثاء أمام باريس سان جيرمان الفنرسي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

وأشار نجم ليفربول السابق أن الطريقة التي لعب بها الثنائي في مباراة توتنهام كانت غير مرضية، وكاد الأمر أن ينقلب عليهم حال تمكن فريق السبيرز من تحقيق التعادل في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وشدد ألدريج أن صلاح وماني، على وجه الخصوص، تمتعا بالأنانية في بعض الأحيان وحاولا تسجيل الأهداف لأنفسهم، بدلًا من المساهمة مع باقي أعضاء الفريق.

وأتم: "صلاح نجح في تسجيل 40 هدفًا خلال الموسم الماضي، ولكن عليه أن يتأكد من أن نجاحه كان نتاج عمل جماعي للفريق ككل".