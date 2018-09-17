وزارة الدفاع الروسية تقدم أدلة جديدة حول تحطم الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن أدلة جديدة تخص تحطم الطائرة الماليزية "إم إتش 17" في أوكرانيا.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية معلومات مصنفة "سري للغاية"، نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، حول الصاروخ الذي أسقط الطائرة "ام اتش 17"، منها أن "الصاروخ الذي أسقط الطائرة صنع في منشأة دولغوبرودني بضواحي موسكو عام 1986".

وذكرت أنه تم تحديد رقم لوحة الصاروخ عبر تجميع شظاياه في مكان تحطم الطائرة، مشيرة إلى أن وثائق الصاروخ الذي تسبب بإسقاط الطائرة الماليزية ما زالت في مؤسسة التصنيع في دولغوبرودني.

كما أوضحت أن الصاروخ الذي أسقط الطائرة "ام اتش 17" فوق دونيتسك أرسل إلى الوحدة العسكرية بأوكرانيا السوفياتية بعد تصنيعه عام 1986.

تجدر الإشارة إلى أن الطائرة الماليزية في رحلتها رقم "إم إتش 17" من أمستردام إلى كوالالمبور، أسقطت في يوليو 2014 فوق أوكرانيا ما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 298 شخصا .