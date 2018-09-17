وزير التموين: لن نسمح بوجود بطاقة تموينية بياناتها خاطئة

*الوزارة تعاقدت على شراء مليون طن أرز فيتنامي لتأمين احتياجات المواطنين.. وحظر تداول الأرز بغرض التخزين وفقا للقانون



قال وزير التموين علي المصيلحي، إن الوزارة تسعى لزيادة عدد المستفيدين من الدعم، وأيضا تسعى لحذف المتوفين من المنظومة، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة في صياغة أي معلومات تخص ملف تنقية البطاقات، قائلا "مينفعش نكتب عنوان حذف مليون فرد، ونكتب جوه الخبر متوفيين".

وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل معرض "أهلا مدارس"، أن موقع "دعم مصر" يوفر كافة المعلومات عن البطاقات التموينية التي تحتوي على أخطاء، حيث يحدد موضع الخطأ وكيفية إصلاحه، مشيرا إلى أنه لن نسمح بوجود بطاقة تحتوي على أخطاء بنهاية المهلة المحددة لتصحيحها 9 نوفمبر المقبل.

وأكد وزير التموين، أن هناك تأخر نوعا ما في إضافة المواليد، وبالتالي ستشارك وزارة الإنتاج الحربي في عملية إدخال البيانات لتسريع عملية تسجيل البيانات.

وأوضح أنه لن يسمح بتداول الأرز لمجرد التخزين، حيث تعتبرها القوانين التجارية حجب سلعة عن السوق، مشيرا إلى من يعمل على تصنيع وطحن الأرز فأهلا به، ولكن لن نسمح بتخزينه.

وأشار إلى أن الممارسات التجارية الخاطئة لن يتم السماح بها، وسيتم مصادرة البضائع وفقا للقوانين المعمول بها، مؤكدا أن الوزارة تسعى لتأمين واستقرار سعر كيلو الأرز عند ما بين 8 و8.5 جنيه في الأسواق، وفيما يخص الأرز المستورد تعاقدت الوزارة على توفير كميات تصل إلى مليون طن أرز فيتنامي لتأمين احتياجات المواطنين.