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بالفيديو.. اللقطات الأولى لانفجار خط أنابيب غاز بالجزائر

دينا النجار
نشر فى : الإثنين 17 سبتمبر 2018 - 6:24 م | آخر تحديث : الإثنين 17 سبتمبر 2018 - 6:25 م

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الاثنين، لقطات حية لانفجار خط أنابيب غاز في الجزائر، بين منطقتي براقي وسيدي موسى، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر حتى الآن.

 


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