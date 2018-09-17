عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الاثنين، لقطات حية لانفجار خط أنابيب غاز في الجزائر، بين منطقتي براقي وسيدي موسى، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر حتى الآن.