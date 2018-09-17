حبس المتهمين بإطلاق النار على أمين شرطة بالسيدة زينب

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة برئاسة المستشار فهد مجدي وبإشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب المستشار سمير حسن، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إطلاق النار على أمين شرطة بمنطقة السيدة زينب.

وذكرت تحقيقات النيابة أن كاميرات المراقبة ساهمت فى الوصول إلى المتهمين، بعد أن تسلمت التقرير الخاص بتفريغها، واستعمت لأقوال الأمين المصاب الذى أفاد بأن المتهمين كانا يستقلان دراجة نارية، وأثناء منعهم من سرقة أحد المواطنين أطلقوا عليه النار.

وكان اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا بإصابة أمين شرطة من قوة المرور أثناء تواجده بمنطقة السيدة زينب، وتبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء أشرف الجندي، مدير مباحث العاصمة، أنه أثناء رصده لتشكيل عصابى يسرق هاتف محمول من مواطن حاول استيقافهم وإلقاء القبض عليهم، إلا أنهم أطلقوا أعيرة نارية نحوه فأصيب بقدمه اليسرى وأصيب مواطن آخر قادته الصدفة أن يتواجد بمكان الحادث، وتم نقلهم لمستشفى القصر العينى لتلقى العلاج.