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غادة عبد الرازق لعمرو أديب: «بتحوش كام من دخلك؟».. والأخير يرد: «مبصرفش حاجة»

محمد عبد الجليل
نشر فى : الإثنين 17 سبتمبر 2018 - 4:55 ص | آخر تحديث : الإثنين 17 سبتمبر 2018 - 4:55 ص
دخل الإعلامي عمرو أديب، والفنانة غادة عبد الرازق، في مداعبة طريفة، حول دخل كل منهما، حيث بدأ «أديب» بالسؤال: «بتحوشي كام من دخلك؟» لترد الفنانة بدورها: «أنت بتحوش قد إيه من دخلك»، ليجيب أديب: «كله أنا مبصرفش حاجة خالص».

وأضافت «عبد الرازق»، خلال لقائها مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد: «يعني الـ3 مليون دولار اللي أخدتهم من البرنامج حطيتهم كلهم في البنك؟».

وأبدت الفنانة رغبتها في العمل معه في القناة لتقدم برنامجًا للطبخ، معقبة: «طيب ممكن تخليهم يمضوا معايا، أنا عندي استعداد أعمل برنامج طبخ، ممكن؟ معنديش مانع أعمل أي حاجة».

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