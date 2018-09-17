دخل الإعلامي عمرو أديب، والفنانة غادة عبد الرازق، في مداعبة طريفة، حول دخل كل منهما، حيث بدأ «أديب» بالسؤال: «بتحوشي كام من دخلك؟» لترد الفنانة بدورها: «أنت بتحوش قد إيه من دخلك»، ليجيب أديب: «كله أنا مبصرفش حاجة خالص».



وأضافت «عبد الرازق»، خلال لقائها مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد: «يعني الـ3 مليون دولار اللي أخدتهم من البرنامج حطيتهم كلهم في البنك؟».



وأبدت الفنانة رغبتها في العمل معه في القناة لتقدم برنامجًا للطبخ، معقبة: «طيب ممكن تخليهم يمضوا معايا، أنا عندي استعداد أعمل برنامج طبخ، ممكن؟ معنديش مانع أعمل أي حاجة».