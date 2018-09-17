«عتمان»: توجيه مشاريع التخرج لخدمة خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030

أكد نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد عتمان، على حرص الجامعة على دعم وتبني مشروعات التخرج القابلة للتنفيذ على أرض الواقع والتي من شأنها خدمة إقليم الدلتا، مشيراً إلى حرص الجامعة على توجيه كافة مشاريع التخرج بالكليات لخدمة الخطط التنفيذية للدولة والمجالات التي تلبي أولويات خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكلية الهندسة، حيث تم عرض ابتكارين من مشروعات تخرج الطلاب بكلية الهندسة، الأول خاص بإدارة توفير الطاقة الكهربية، والثاني جهاز متنقل للتنبؤ بالجلطات الدماغية، كما تم مناقشة بروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والخاص بمشاركة جامعة طنطا، ممثلة في قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في المشروع القومي لمحو الأمية.