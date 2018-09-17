بطلة أشهر فيديو في انتخابات الرئاسة توضح سبب إغمائها أمام اللجنة

كشفت نادية الرفاعي، بطلة أشهر فيديو في انتخابات الرئاسة الأخيرة، عن سبب تعرضها للإغماء أثناء هتافها أمام اللجنة الانتخابية، قائلة إنها تتعرض للإغماء دائمًا نتيجة للانفعالات سواء في الحزن أو السعادة.



وقالت في لقائها ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأحد، إنها تأثرت بالأغاني الوطنية والحشود أمام اللجان، وتلقت اتصال هاتفي من أحد زملائها في العمل ما أدى إلى زيادة حماسها، معقبة: «فرج اللي ذكرت اسمه ده زميل ليا وعشان الإخوان بتقول إني بحشد المسيحين أنا كنت بقول تعالي يا إليجيكت عشان التصويت بدء، وده أسم الشركة اللي كنت شغالة فيها».



وأوضحت أن رئيس مجلس إدارة الشركة التي كانت تعمل بها قبل بلوغها سن المعاش، طالب جميع الموظفين بالنزول إلى الانتخابات بعد مشاهدته للفيديو الخاص بها، موضحة أنها لا تمتلك حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وتكتفى بتطبيق «واتس آب»؛ للتواصل مع أقاربها ومعارفها فقط.



وتابعت: «أنا مش خايفة على البلد عشان في اللي حاميها حاليًا، وحتى الناس اللي ضدي حبايبي لكن مصر خط أحمر، وطبعًا متضايقة من الناس اللي بتحكم عليا وهي متعرفنيش»، لافتة إلى الإحراج الذي لحق بها بعد ما تردد بشأن تمويلها لتفعل هذا المشهد أمام اللجنة الانتخابية.



وأشارت إلى مشاركتها في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بالإضافة لمشاركتها في موقعة الجمل التي أحزنتها كثيرًا، مطالبة الشباب بحضور مؤتمرات الشاب ومسانده بلادهم بدلًا من الاكتفاء بالأكل والشرب وركوب السيارات.





