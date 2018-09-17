محمود الفقي يبدأ أولى حلقات «فى الزمن ده» على 9090 الأربعاء المقبل

يقدم الإذاعي محمود الفقي، أولى حلقات برنامجه الجديد «في الزمن ده»، على الرديو 9090، في تمام السادسة مساء الأربعاء المقبل.

وأعرب «الفقي» عن سعادته بالانضمام لكتيبة لراديو 9090، مؤكدًا أنها منظومة كبيرة وقوية، تقدم نموذجًا مثاليًا وهادفًا للإعلام المصري، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن مستمعي الراديو وعلى قدر المسئولية الجديدة.

وتدرو فكرة البرنامج، على العديد من المواقف والعادات الاجتماعية، التي كانت تدور في أزمنة قديمة، ويرصد كيفية التصرف فيها، وما يمكن أن يحدث عند حدوث نفس المواقف، في الزمن الحالي، وكيفية التعامل معها في العصر الحديث، وبشكل هادف يحقق استفادة للمستمعين.

البرنامج يذاع على مدار ساعتين كاملتين على الهواء، ويفتح الباب للتفاعل مع الجمهور حول القضية المطروحة.