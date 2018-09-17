«الملاك» يواجه سيلا من الانتقادات «السياسية والفنية»

عرضت شبكة «نتفليكس» العالمية لمشتركيها حول العالم، الفيلم الأمريكي الإسرائيلي «الملاك» «The Angel»، والمأخوذ من الرواية الإسرائيلية عن حياة أشرف مروان، صهر الرئيس الراجل جمال عبد الناصر وسكرتير الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

ومنذ طرح الفيلم يوم الجمعة الماضي، استقبلته الأوساط المصرية السياسية والثقافية والفنية، بالغضب والانتقاد اللاذع، بسبب ما تضمنه الفيلم عن علاقة «مروان» بإسرائيل، وتقديمه معلومات حساسة للموساد الإسرائيلي، رغم أنه أظهره أيضا يقدم خدمات لمصر ويخطط لصالحها بالتنسيق مع السادات، ويدعو الإسرائيليين لدخول مفاوضات مع مصر.

وفيما يلي نستعرض أبرز ردود الأفعال على فيلم «الملاك»:

على المستوى الثقافي والسياسي: الفيلم «مكياج» لأكبر صفعة تلقتها إسرائيل

اعتبر الكاتب والروائي، نبيل فاروق، أن فيلم «الملاك» بمثابة «مكياج» لأكبر صفعة تلقتها إسرائيل في تاريخها.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، على فضائية «ten»، أن «إسرائيل اعتبرت أن أشرف مروان رجلها، دون أن تسأل نفسها عن أسباب عدم إخباره للمخابرات الإسرائيلية بالموعد الحقيقي للحرب»، مضيفًا أن «إسرائيل تعتمد دائمًا على الآلة الإعلامية لقلب الحقائق، وتزويق هزائمها».

وطالب الدولة بالرد على هذا الفيلم، وشرح الأفكار والرؤى المصرية عبر أدوات عالمية، دون الاكتفاء بالشجب والاستنكار فقط، مشيرًا إلى ما وصفه بكثرة البطولات المصرية التي يجب الترويج لها.



ومن الناحية السياسية، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن «الفيلم تضمن العديد من الأخطاء السياسية والتاريخية»، مشيرًا إلى عدم صحة ما جاء به حول عقد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لقاءات مع عدد من المسؤولين في بريطانيا.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، على فضائية «ten»، أن «الفيلم له أهداف أخرى ليس لها علاقة بقضية أشرف مروان، مثل محاولة الترويج للتعايش والسلام والتقارب بين مصر وإسرائيل».

وأشار إلى أن «مصر تاريخها مشرف، ولديها العديد من الوثائق التي تستطيع من خلالها الرد على أجهزة المعلومات الإسرائيلة، والتي يحمل تاريخها العديد من المغالطات».



على المستوى الفني: الفيلم ضعيف.. وبه سذاجة في السرد والحوار

ومن جانبه، انتقد الناقد الفني، طارق الشناوي، فيلم «الملاك»، على المستوى الفني، مشيرًا إلى أنه ضعيف جدًا.

وطالب في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، على فضائية «الحدث اليوم»، الدولة بإنتاج فيلم عالمي عن بطولة أشرف مروان، مضيفًا أنه يعتبر بمثابة قضية أمن قومي لمصر، ولا يخص أسرة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فقط، بل يخص مصر بأكملها.



وانتقد المنتج محمد العدل، فيلم «الملاك» على المستوى الفني، قائلًا: «شاهدت الفيلم، وأول خمس دقائق بها سذاجة في السرد والحوار لم تخرج من فيلم من أفلام الهواة».

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «الملاك فيلم مقاولات أمريكي»، مشيرًا إلى "تقليل" الفيلم لقيمة ودور الرئيس الراحل أنور السادات في الفيلم، على الرغم من الدور الذي قام به في التخطيط لحرب أكتوبر والسلام.

شاهدت فيلم الملاك... اول 5 دقائق .. فيهم سذاجة فى السرد والحوار ماتتعملش فى فيلم من افلام الهواة... فيلم مقاولات امريكانى ..وفى آخر الفيلم اكتشفنا أن السادات طلع رأس كرنبة.. والإسرائيليين برضه ده الراجل خطط للحرب وخطط للسلام. شطرنج رصه.. وفركشه بمزاجه .#الملاك — Dr. Mohamed El-Adl (@moheladl) ١٤ سبتمبر ٢٠١٨



هجوم إعلامي على الفيلم: محاولة لهدم الوعي المصري.. ودعاية لـ«نتفليكس»

أبدى الإعلامي عمرو أديب، عدم إعجابه بفيلم «الملاك»، قائلًا: «أنا اتفرجت على الفيلم، وأؤكد أنه فيلم تافه».

وقال «أديب»، في برنامجه «الحكاية»، على فضائية «MBC مصر»، إن «إسرائيل مصرة على هدم الوعي والعقيدة المصرية بكافة الطرق»، مشيرًا إلى أن الفيلم يزيف التاريخ بشكل واضح وصريح.

واعتبر أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي أدلى به أمس، حول أن الاستخبارات العسكرية أخطأت قبل 45 عامًا حين فسرت بشكل خاطيء النوايا المصرية والسورية، خير دليل على أن أشرف مروان هو من خدع إسرائيل.



ومن جانبه، وصف الإعلامي شريف عامر، «الملاك» بالفيلم السطحي، مشيرًا إلى توصله لهذا الاستنتاج بعد 15 دقيقة فقط من مشاهدة الفيلم.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «الفيلم هو مجرد سبوبة ودعاية لنتفليكس في سوق جديد»، معربًا عن استيائه من تقدير الفيلم والاهتمام به أكثر من اللازم.

من أول ١٥ دق ، واضح ان فيلم " الملاك " فيلم أهبل و سطحي. بعد تفاصيل المرحلة في الملابس و الصورة ، هو مجرد سبوبة و دعاية لنتفليكس في سوق جديد. عملنا له قيمة و حساب بلا أي داعي. ح أكمل بدافع الفضول و الفرجة لا أكثر. — Sherif Amer (@Sherif_Amer_) ١٤ سبتمبر ٢٠١٨



شاهدت فيلم الملاك... اول 5 دقائق .. فيهم سذاجة فى السرد والحوار ماتتعملش فى فيلم من افلام الهواة... فيلم مقاولات امريكانى ..وفى آخر الفيلم اكتشفنا أن السادات طلع رأس كرنبة.. والإسرائيليين برضه ده الراجل خطط للحرب وخطط للسلام. شطرنج رصه.. وفركشه بمزاجه .#الملاك

— Dr. Mohamed El-Adl (@moheladl) ١٤ سبتمبر ٢٠١٨