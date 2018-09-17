فتح متحف الخدع والمؤثرات البصرية، المعروف بـ«متحف الغموض» أبوابه، اليوم الاثنين، في إمارة دبي الإماراتية، أمام الزائرين من مختلف البلاد.

ويضم المتحف أكثر من 80 معروضًا، بعدة أشكال وأحجام يختلف تأثيرها بين الخدع البصرية والحسية، منها نفق الدوامة، وهو عبارة عن أسطوانة دوارة تخدع من يمر عبرها، مثيرة الوهم بأن الأرضية غير ثابتة، أيضًا غرفة تحدي الجاذبية المائلة، حيث يبدو زوارها أصغر أو أكبر حجمًا بحسب موقعه داخل الغرفة.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن المتحف يعتبر التاسع والأكبر من نوعه حول العالم، ويضم مجموعة من معروضات الخدع البصرية، تتيح للزوار فرصة خوض تجربة فريدة ولمس المعروضات وأخذ ما يكفيهم من الصور.