ضبط إفريقى لسرقته الهواتف من المواطنين بالمعادي

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على إفريقى الجنسية لسرقته هاتف محمول من أحد المواطنين أثناء مروره بأحد الشوارع الفرعية بمنطقة المعادي، وأمر اللواء محمد منصور، مدير الأمن، إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

وكان ضباط مباحث تأمين المعادي تناهي إلي سمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص باستبيان الأمر تقابل مع "علي .أ" 28 سنة، وقرر بأنه أثناء سيره بشارع 206 فوجئ بقيام أحد الأشخاص من ذوي البشرة السمراء بخطف هاتفه المحمول ولاذ بالفرار.

بتتبع خط سير هروب المتهم ومن خلال ما أدلى به المجني عليه من أوصاف وبتمشيط المنطقة محل الواقعة تمكن من ضبطه وتبين أنه"دينلسون.ع" 17 سنة، إفريقى، وبحوزته الهاتف بمواجه