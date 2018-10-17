حازم إمام : صلاح ليس الأمهر في مصر و الشرق الأوسط

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونجم الزمالك السابق، أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ليس أمهر لاعب في مصر أو في الشرق الأوسط ، ولكن عقليته المختلفة عن الكثيرين ساعدته على الوصول لهذا النجاح الكبير

وأضاف حازم أثناء حديثه للإعلاميين في بطولة "دو" لكرة القدم بالإمارات: "صلاح لديه عقلية مختلفة يعرف بها كيف أن يدير أموره جيدًا، وهناك لاعبيين أمهر منه في مصر والشرق الأوسط، ولكن لم يحققوا نصف ما حققه نجم ليفربول".

وواصل: "الوصول لمستوى صلاح يتطلب أمور عديدة، وترتيب خطوات كثيرة، وعندما ننظر لمسيرته سنرى أنه رتب خطوات احترافه بشكل جيد للغاية من المقاولون العرب إلى بازل السويسري وليس إلى روما الإيطالي أو تشيلسي الإنجليزي أولًا، وواصل العمل مع ذاته حتى وصل لهذا التطور الرهيب مع فريق ليفربول".

وأتم:"أى لاعب يرغب في أن يصبح مثل صلاح يجب أن يعرف أنه مهما وصل لمكانة كبيرة، مازال أمامه المزيد والمزيد، ولا يكتفى بما حققه ويواصل العمل كى يتحول من لاعب طبيعي إلا نجم كبير".