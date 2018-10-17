زحام في كندا على شراء الماريجوانا بعد تقنين بيعها وتداولها

اصطف كنديون لشراء ماريجوانا ترفيهية، حيث دخل قانون جديد يقنن المبيعات حيز التنفيذ الليلة الماضية.

وكان سكان مقاطعة "نيوفاوندلاند" ولابرادور أقصى شرق البلاد أول من قاموا بشراء القنب ومنتجات تعتمد على القنب، دون وصفة طبية، حيث فتحت المتاجر أبوابها في وقت مبكر احتفالا بذلك.

وقام إيان باور ونيكي روس بعمليات شراء تاريخية خلال افتتاح المتاجر.

وقال باور لقناة (سي.بي.سي) "كان حلمي أن أكون أول شخص يشتري أول جرام قانوني من القنب في كندا وأنا هنا أخيرا" مشيرا إلى أنه يريد أن تنتهي وصمة العار ضد الماريجوانا.

واصطف أمام المتجر في منطقة سان جونز بمقاطعة نيوفندلاند، بدءا من الساعة الثامنة مساء وانضم لاحقا إليه مئات آخرون من المشترين الاكثر تلهفا على شراء الماريجوانا، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وكندا هي الآن أول دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي ناد يضم في معظمه الدول الصناعية الغنية، تقنن بشكل كامل الاستخدام الترفيهي للقنب.

ويمكن للكنديين فوق 18 أو 19 عاما، اعتمادا على إقليمهم أن يشتروا أو يدخنوا أو يبتلعوا القنب.